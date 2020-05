Rakúska futbalová liga by mohla pokračovať od 6. júna

Viedeň 13. mája (TASR) - Rakúska futbalová liga bude pokračovať od 2. júna. V stredu o tom informovala agentúra APA s tým, že finále domáceho pohára medzi tímami Rad Bull Salzburg a Austria Lustenau sa uskutoční 29. mája.



Podľa portálu aipsmedia.com rakúska vláda oznámila prostredníctvom ministra športu Weenera Koglera a ministra zdravotníctva Rudolfa Anschobera, že od piatka 15. mája bude môcť 12 klubov bundesligy trénovať normálnym spôsobom bez obmedzení. Do konca sezóny zostáva odohrať 10 kôl. V skupine o titul by sa malo hrať v nedeľu a stredu, zápasy v skupine o udržanie sa budú hrať v sobotu a utorok. Každý hráč predtým podstúpi test na ochorenie COVID-19. Ak bude pozitívny, musí ísť do dvojtýždňovej karantény. Všetky zápasy sa budú hrať bez divákov.



Rakúsko evidovalo v stredu popoludní viac ako 15-tisíc nakazených novým koronavírusom a 624 úmrtí. Aktívnych prípadov ochorenia COVID-19 je však 1069.