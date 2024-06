Sevilla 17. júna (TASR) - Španielsky futbalista Sergio Ramos nebude pokračovať v FC Sevilla. Účastník La Ligy to oznámil na svojom webe. Tridsaťosemročný skúsený obranca odohral počas uplynulej sezóny za klub 37 zápasov.



Seville sa v lige nedarilo, napokon obsadila až 14. miesto a počas ročníka ju viedli traja tréneri. Ramos odišiel zo Sevilly ako 19-ročný, 15 rokov pôsobil v Reale Madrid. Potom strávil dve sezóny v Paríži Saint Germain. "Sergio Ramos nás informoval, že v nasledujúcej sezóne už v klube nebude," uviedla Sevilla vo vyhlásení. "Klub sa chce poďakovať Sergiovi za odhodlanie a vodcovské schopnosti, ktoré predviedol v tejto sezóne, a želá mu to najlepšie do budúcnosti."



Ramnos v roku 2010 získal titul na majstrovstvách sveta a má aj dva tituly z majstrovstiev Európy so Španielskom. Štyrikrát sa tešil z trofeje v Lige majstrov s Realom Madrid.