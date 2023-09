Ramos sa vracia do materského klubu FC Sevilla

Sevilla 4. septembra (TASR) - Španielsky futbalista Sergio Ramos by v budúcej sezóne mal hrať za FC Sevilla. Prestup z Parížu St. Germain ešte nie je oficiálny, 37-ročný veterán musí ešte prejsť lekárskymi testami.



Ramos je odchovancom FC Sevilla, v tíme pôsobil do roku 2005. Ďalších 16 rokov patril medzi opory zadných radov Realu Madrid, uplynulé dve sezóny pôsobil vo francúzskej metropole, kde mu skončila zmluva a dres tak môže zmeniť aj po skončení prestupového obdobia.



Denník Mundo Deportivo informoval, že Ramos odmietol ponuku na 20 miliónov eur od saudskoarabského tímu Al Ittihád i 11 miliónov od Galatasarayu Istanbul a dohodol sa so svojím materským klubom na zmluve v hodnote 1 milión eur. "Je to pre mňa výnimočný deň, očakával som ho mesiace. Splácam dlh voči môjmu otcovi a starému otcovi, celoživotným fanúšikom FC Sevilla. Bude ešte čas povedať viac na tlačovej konferencii, teraz ma čakajú zdravotné prehliadky," povedal Ramos novinárom na letisku po prílete do Sevilly podľa frenchfootballweekly.