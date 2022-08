Ramsey sa dohodol na ročnej zmluve s OGC Nice

Nice 2. augusta (TASR) - Waleský futbalista Aaron Ramsey podpísal v pondelok ročnú zmluvu s francúzskym OGC Nice. Do klubu prišiel z Juventusu Turín, s ktorým mal platný kontrakt do roku 2023.



Pre účastníka Ligue 1 je to už štvrtá letná posila. Káder trénera Luciena Favreho posilnili okrem Ramseyho aj Alexis Beka Beka, Rares Illie a Marcin Bulka, ktorý v tíme už predtým hosťoval ako kmeňový hráč Paríža St. Germain. Nice má v hľadáčiku aj brankára Kaspera Schmeichela z Leicestru City.



Tridsaťjedenročný stredopoliar absolvoval v Juventuse tri roky a na konci úvodnej sezóny sa tešil z ligového titulu. V uplynulom ročníku však strávil päť mesiacov na hosťovaní v Glasgowe Rangers a Juventus ho vynechal z predsezónneho sústredenia v USA. Informácie priniesla agentúra AFP.