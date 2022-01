Ramsey v zime opustí Juventus, Morata Barcelonu neposilní

Turín 5. januára (TASR) - Waleský futbalista Aaron Ramsey počas zimného prestupového obdobia pravdepodobne odíde z Juventusu Turín. Potvrdil to v stredu tréner talianskeho klubu Massimiliano Allegri.



Ponuku Burnley údajne Ramsey odmietol. Waleský reprezentant prišiel do Juventusu v roku 2019 z Arsenalu, v 69 zápasoch v drese "starej dámy" strelil šesť gólov. V tejto sezóne si však nedokázal udržať miesto v základnej zostave, v Serii A odohral iba 100 minút.



Allegri takisto poprel špekulácie, podľa ktorých by mal španielsky útočník Alvaro Morata zamieriť z Juventusu do Barcelony. "Povedal som Alvarovi, že zostáva u nás. A tým sa príbeh skončil," citovala kouča agentúra AFP.