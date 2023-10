Rangnick bude pokračovať na poste trénera Rakúska

Viedeň 17. októbra (TASR) - Rakúsky futbalový zväz (ÖFB) predĺži kontrakt s trénerom národného tímu Ralfom Rangnickom. Pre agentúru APA to potvrdil nemenovaný zdroj z tamojšieho zväzu ÖFB. Stalo sa tak deň po tom, ako si Rakúšania zabezpečili postup na budúcoročné ME. Na šampionáte sa predstavia už tretíkrát za sebou.



Rakúsko triumfovalo v pondelkovom dueli F-skupiny nad Azerbajdžanom 1:0, čím si zaistilo jednu z dvoch postupových pozícií. Rangnickova zmluva mala byť vďaka tomu automaticky predĺžená až do MS 2026. To však platí len v prípade, ak sa jeho zverenci na svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku kvalifikujú. V opačnom prípade Rangnickov kontrakt vyprší už po skončení kvalifikácie MS.



Rakúšania môžu na ME 2024 v Nemecku postúpiť aj z prvého miesta v skupine. Stretnutie medzi lídrom skupiny Belgickom a Švédskom sa za stavu 1:1 v pondelok nedohralo. Duel prerušili v priebehu polčasovej prestávky po teroristickom útoku neďaleko štadióna v Bruseli, pri ktorom zahynuli dvaja fanúšikovia Švédska. Belgicko a Rakúsko majú v neúplnej tabuľke zhodný počet bodov. Konečná priečka ovplyvní nasadenie do košov pri žrebe skupín ME.