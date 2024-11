Ranieri sa vrátil z dôchodku, do konca sezóny povedie AS Rím

Rím 14. novembra (TASR) - Taliansky tréner Claudio Ranieri sa vo veku 73 rokov vrátil z futbalového dôchodku a do konca sezóny povedie AS Rím. Na poste nahradí Chorváta Ivana Juriča, ktorý v klube Serie A pôsobil od septembra 2024 po odvolaní Danieleho De Rossiho.



Ranieri po konci prebiehajúcej sezóny získa v AS vyššiu výkonnú funkciu, bude radiť užšiemu vedeniu klubu vo všetkých športových záležitostiach. "Nového kormidelníka budeme hľadať v najbližších mesiacoch. Claudio sa bude podieľať aj na tomto rozhodnutí. Po konci sezóny sa ujme funkcie vrcholového manažéra, bude poradcom majiteľov pre všetky športové záležitosti klubu," citovala z oficiálneho vyjadrenia AS agentúra Reuters.



Jurič skončil vo funkcii po nedeľnej domácej ligovej prehre s Bolognou (2:3). Počas svojho niekoľkomesačného pôsobenia v klube priviedol svojich zverencov iba k štyrom víťazstvám v 12 dueloch a zanechal ich na 12. mieste v tabuľke, len štyri body nad pásmom zostupu.



Ranieri získal v roku 2016 titul v Premier League s Leicesterom City. V AS Rím pôsobil už v roku 2019, keď nahradil na poste odvolaného Eusebia Di Francesca a pomohol tímu zabezpečiť miestenku v predkole Európskej ligy. Vo svojom prvom období na lavičke talianskeho tímu na začiatku sezóny 2009/2010 vystriedal Luciana Spallettiho a dostal svojich zverencov do boja o ligový titul s Interom Miláno. Staronový kormidelník zažije obnovenú premiéru na lavičke "vlkov" v nedeľnom ligovom zápase proti Neapolu.