Rashford je pripravený na novú výzvu mimo Manchestru United

Manchester 18. decembra (TASR) - Anglický futbalista Marcus Rashford je pripravený na novú výzvu mimo svojho materského klubu Manchestru United. Uviedol to v rozhovore s britským publicistom Henrym Winterom.



Dvadsaťsedemročný krídelník strávil v Manchestri celú profesionálnu kariéru. Od svojho debutu v A-tíme v roku 2016 odohral za "červených diablov" 426 zápasov, v ktorých strelil 138 gólov. V uplynulých mesiacoch však nepredvádzal konzistentné výkony a prišiel aj o miesto v národnom tíme. Tento rok si zaň pripísal len jeden štart a nefiguroval v nominácii na letné ME v Nemecku. "Myslím, že som pripravený na novú výzvu a ďalšie kroky. Keď odídem, nebude to v zlom. Na adresu Manchestru United odo mňa nebudete počuť žiadne negatívne komentáre. Viem, že situácia je zlá a nebudem ju ešte zhoršovať," povedal Rashford podľa AFP.



Za United nastupoval v tejto sezóne pravidelne, no nový tréner tímu Ruben Amorim ho nezaradil na zápasovú súpisku v nedeľnom derby proti Manchestru City (2:1). "Je to sklamanie. No ako som starší, dokážem sa vyrovnať s neúspechmi. Čo s tým budem robiť? Buď si sadnem a budem nad tým plakať, alebo zo seba vydám maximum, keď budem najbližšie k dispozícii," dodal Rashford.