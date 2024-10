Ratcliffe nedokázal podporiť ten Haga: Klub nie je tam, kam patrí

Manchester 4. októbra (TASR) - Spolumajiteľ futbalového klubu Manchester United Jim Ratcliffe nevyužil príležitosť vyjadriť verejnú podporu trénerovi Erikovi ten Hagovi. Pripustil, že tím sa nenachádza tam, kde by si ho rád predstavoval.



Klub z Manchestru v prebiehajúcej sezóne anglickej Premier League vyhral iba dva zo šiestich duelov a patrí mu v tabuľke až 13. priečka. Nad Holanďanom visí riziko odvolania a to ho v nedeľu čaká ťažký súboj na pôde Aston Villy.



"Mám rád Erika. Myslím si, že je to dobrý tréner. Máme však jasný cieľ - chceme vrátiť Manchester United tam, kam patrí. Momentálne tam však nie sme, čo je viac ako zrejmé," pripustil v piatok Ratcliffe podľa BBC.