Real Madrid má údajne záujem o útočníka Juventusu Dybalu

Madrid 10. augusta (TASR) - Futbalový klub Real Madrid má záujem o argentínskeho útočníka Juventusu Turín Paula Dybalu. Informoval o tom portál sportmediaset.it.



Podľa zdroja chce Real kúpiť Dybalu ešte toto leto a Španieli sú pripravení zahrnúť do dohody jedného zo stredopoliarov Toniho Kroosa alebo Isca. Dybala prišiel do Turína v lete 2015 z Palerma za 40 miliónov eur. V uplynulej sezóne odohral 26-ročný útočník 33 zápasov, v ktorých zaznamenal 11 gólov. Platnú zmluvu s Juventusom má do leta 2022.