Real Madrid môže dohrať sezónu na štadióne treťoligového B-tímu

Madrid 21. apríla (TASR) – Futbalisti Realu Madrid by mohli dohrať sezónu španielskej La Ligy na štadióne svojho B-tímu. Ten má kapacitu 6000 miest, nachádza sa v tréningovom centre Valdebebas a nesie meno po klubovej legende Alfredovi Di Stefanovi.



Ako dnes informoval denník Marca, Real už dostal povolenie od vedenia najvyššej súťaže. Ešte to však musí odobriť Európska futbalová únia. Realu zostáva dohrať šesť domácich kôl La ligy. Dôvodom sú naplánované rekonštrukčné práce na Santiago Bernabeu.



Vedenie národnej federácie aj profesionálne kluby sa zhodli, že chcú sezónu dokončiť. Hrať by sa mohlo od začiatku júna, ale bez divákov. Real musí tiež garantovať, že sa na štadióne, kde sa normálne hrajú zápasy tretej ligy, bude dať využiť systém VAR.



K podobnému kroku by mohla pristúpiť aj majstrovská FC Barcelona. Aj tá má v tréningovom komplexe Joana Gampera k dispozícii 6-tisícový štadión B-tímu, ktorý sa volá po legendárnom Johanovi Cruyffovi. Informovala agentúra DPA.