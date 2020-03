Real Madrid prehral na pôde Betisu, na Barcelonu stráca dva body

La Liga - 27. kolo:



Osasuna Pamplona - Espanyol Barcelona 1:0 (1:0)



Gól: 51. Torres (z 11 m), ČK: 83. D. Lopez (Espanyol) po druhej ŽK







Real Valladolid - Athletico Bilbao 1:4 (0:2)



Góly: 77. Ramirez – 4. Lopez, 24. Raul Garcia, 87. Williams, 90.+3 Cordoba







UD Levante – CF Granada 1:1 (1:0)



Góly: 11. Martí – 60. Machís







CF Villarreal – CD Leganes 1:2 (1:0)



Góly: 5. Moreno – 48. a 71. Oscar







Betis Sevilla – Real Madrid 2:1 (1:1)



Góly: 40. Sidnei, 82. Tello – 45.+3 Benzema (z 11m)

Madrid 9. marca (TASR) - Futbalisti Realu Madrid nečakane prehrali v nedeľňajšom zápase 27. kola španielskej ligy na ihrisku Betisu Sevilla 1:2. Po týždni tak prepustili post lídra súťaže Barcelone, ktorá momentálne vedie tabuľku s dvojbodovým náskokom.V tabuľke až dvanásty Betis sa dočkal ligového triumfu po šiestich zápasoch. V prvom polčase poslal domácich do náskoku Sidnei a hoci ešte pred prestávkou vyrovnal z penalty Karim Benzema, hrdinom sa v 82. minúte stal autor víťazného gólu Betisu Cristian Tello.Osasuna Pamplona zvíťazila nad Espanyolom Barcelona 1:0. Hostia prišli v 83. minúte o vylúčeného brankára Diega Lopeza a keďže už predtým vyčerpali všetky striedania, do bránky sa postavil stopér Leandro Cabrera. Ten už v závere neinkasoval.Bilbao si odviezlo z Valladolidu všetky body po hladkom triumfe 4:1. Villarreal prehral doma s o záchranou bojujúcim Leganesom 1:2, postaral sa o to dvoma gólmi Oscar Rodriguez.