Real Madrid remizoval tretíkrát po sebe, Alonso: Sezóna má rôzne fázy
Real prestrieľal domácich 25:10, z toho však na bránu smerovali iba štyri strely (aj Girona 4).
Autor TASR
Madrid 1. decembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid mali na ihrisku Girony hernú prevahu, no napokon iba remizovali 1:1. Bol to pre nich tretí nerozhodný výsledok po sebe, po ktorom strácajú na lídra La ligy FC Barcelona jeden bod. Tréner Xabi Alonso odmietol úvahy o kríze, naopak, po zápase 14. kola ocenil reakciu jeho tímu na gól súpera.
Real prestrieľal domácich 25:10, z toho však na bránu smerovali iba štyri strely (aj Girona 4). Po remízach s Vallecanom (0:0) a Elche (2:2) sa na ihrisku tímu, ktorý je namočený v boji o záchranu, hotoval zvíťaziť, no od 45. minúty musel doťahovať manko. Domácich poslal do vedenia marocký stredopoliar Azzedine Ounahi, pre ktorého to bol tretí gól v sezóne. Päť minút predtým sa hostia márne radovali z gólu, keďže presnému zásahu Kylliana Mbappeho predchádzala ruka, ktorú po dlhom preskúmavaní odhalil VAR.
Hostia v druhom polčase pokračovali v aktívnej hre. Po hodine hry sa opäť radovali márne, keďže gól Viniciusa Juniora neplatil pre ofsajd. Onedlho však faul Huga Rincona znamenal pokutový kop pre favorita a Mbappe z penalty vyrovnal. Nadviazal tým na štyri góly proti Olympiakosu (4:3) v Lige majstrov. V najvyššej španielskej súťaži si po 14 zápasoch naďalej drží priemer gól na zápas. „Páčilo sa mi, ako tím zareagoval, aj keď to nestačilo na víťazstvo. V druhom polčase sme sa zlepšili a mohli sme vyhrať. Nedokázali sme však dotiahnuť šance, ktoré sme si vytvorili,“ poznamenal Xabi Alonso. Hráči Realu naliehali na rozhodcu v 80. minúte po zákroku na Rodryga v šestnástke, no tentoraz rozhodca Ricardo de Burgos neukázal na biely bod. „Povedali mi, že to bol zákrok, ktorý by mohol VAR preskúmať kvôli kontaktu. Sú to rozhodujúce momenty, ktoré môžu zmeniť priebeh zápasu,“ konštatoval Alonso. Jeho tím stratil v uplynulých troch kolách náskok na Barcelonu, ktorá prevzala pozíciu lídra. „Chýbala nám trochu presnosť v šanciach, ktoré sme mali na získanie všetkých troch bodov, ale stále sme v hre. Sezóna bude ešte dlhá,“ povedal Alonso. Na tri nerozhodné výsledky v La lige sa pozerá realisticky: „V sezóne sú rôzne fázy. Boli fázy, najmä na začiatku, keď sme boli neustále mimo domova. V nedávnych zápasoch boli momenty, kedy bol druhý polčas oveľa lepší ako prvý a my sme sa dokázali vrátiť. Musíme pokračovať vo vysokých štandardoch, ktoré sú potrebné pre hru za Real Madrid. Je to dlhá sezóna.“
