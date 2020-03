Real Madrid umožní Marcelovi odísť, záujem má Juventus

Madrid 30. marca (TASR) - Brazílsky futbalista Marcelo dostal od Realu Madrid povolenie na odchod z klubu. Po upokojení situácie s pandémiou koronavírusu by 31-ročný krajný obranca mohol už v letnom prestupovom termíne zamieriť do Juventusu Turín, ktorý o neho prejavil záujem. Informáciu priniesol portál lequipe.fr.



Marcelo je hráčom Realu trinásť rokov a zapísal sa do zlatej kroniky "bieleho baletu", s ktorým vyhral štyrikrát Ligu majstrov a rovnako štyrikrát pomohol tímu k zisku majstrovského titulu v španielskej La Lige. V tejto sezóne však nedostával dostatok príležitostí a jeho odchod zo San Bernabeu je na spadnutie. Juventus už podľa talianskych médií pripravuje pre Marcela štvorročnú zmluvu.