Real po výhre v Baskicku na čele La Ligy

Madrid 22. júna (TASR) – Futbalisti Realu Madrid sa prebojovali na čelo poradia najvyššej španielskej súťaže. V nedeľnom stretnutí 30. kola vyhrali na pôde Realu Sociedad San Sebastian 2:1, v tabuľke majú rovnaký počet 65 bodov ako obhajca titulu FC Barcelona, no disponujú lepšou bilanciou vzájomných zápasov.



Pokiaľ "biely balet" vyhrá zostávajúcich osem ligových zápasov, bude sa môcť tešiť z celkovo 34. majstrovského titulu v klubovej histórii a prvého od roku 2017.



Domáci držali s favoritom krok až do druhého polčasu, potom však v 50. minúte Junior Vinicius pri prieniku do šestnástky spadol a hlavný rozhodca po konzultácii s VAR nariadil jedenástku. Sergio Ramos ju bezpečne premenil a zaznamenal 68. ligový gól v kariére, vďaka čomu prekonal rekord bývalého hráča Barcelony Ronalda Koemana a stal sa najlepšie skórujúcim obrancom v histórii španielskej súťaže. Vzápätí však musel pre zranenie kolena opustiť hraciu plochu. V 70. minúte poslal hostí do dvojgólového vedenia Karim Benzema. Jeho zásah, ktorý odobril VAR, sa ukázal ako víťazný, keď v 83. minúte skorigoval Mikel Merino.



Real zvíťazil aj v treťom zápase po reštarte súťaže. Naopak, Real Sociedad ešte nevyhral. Hráči baskického tímu mali viackrát ťažké srdce na hlavného rozhodcu. Najskôr za to, že za stavu 0:1 neuznal gól Adnana Januzaja. V momente strely totiž jeho spoluhráč Mikel Merino stál v ofsajdovej pozícii a zacláňal výhľad brankárovi Realu Thibautovi Courtoisovi.



„Myslím si, že som bol od neho (Courtoisovi) dosť ďaleko. Mal dosť času na sledovanie lopty, gól mal určite platiť. Je zvláštne, že čiarový rozhodca hneď odmával ofsajd. Ak by sa rovnaká situácia udiala v našom pokutovom území, nebol by podľa môjho názoru verdikt taký jednoznačný," poukázal Merino na tendenčnosť rozhodcov.



V 70. minúte prišiel ďalší moment, ktorý nahneval hráčov Realu Sociedad. Tí reklamovali, že Benzema si pred strelením víťazného gólu spracoval loptu v šestnástke ramenom.



„Chcem sa vyjadriť k obom situáciám, po ktorých padli naše góly. Penalta na Viniciusa bola odpískaná správne a gól Benzemu bol regulárny. Nechcem sa dostať do zbytočnej kontroverzie, ale mrzí ma, že viac ako o našom zaslúženom víťazstve sa hovorí o rozhodcoch. Ako keby sme pre tri body nič neurobili a niekto nám ich daroval, hoci sme si ich vybojovali na ihrisku vďaka nášmu perfektnému výkonu," poznamenal tréner Realu Zinedine Zidane.



V stredu nastúpi jeho tím doma proti zachraňujúcej sa Mallorce, Barcelona hrá už v utorok doma proti deviatemu Athleticu Bilbao.