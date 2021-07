Real sa s Manchestrom dohodol na prestupe Varana

Madrid 26. júla (TASR) – Prestup francúzskeho futbalistu Raphaela Varana z Realu Madrid do Manchestru United je údajne hotová vec.



„Podľa medializovaných informácií sa oba kluby v pondelok dohodli na prestupe 28-ročného obrancu. Odstupné sa pohybuje vo výške 50 miliónov eur plus bonusy," informuje agentúra DPA.



Real, ktorého dres hráč oblieka od roku 2011, údajne pôvodne žiadal 80 miliónov eur. Po absolvovaní lekárskej prehliadky by mal Varane v Manchestri podpísať päťročnú zmluvu.