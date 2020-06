Real Madrid si poradil s Valenciou a na Barcelonu stráca dva body

La Liga - 29. kolo:



Real Madrid - Valencia CF 3:0 (0:0)



Góly: 61. a 86. Benzema, 74. Asensio

ČK: 89. Lee (Valencia)



Deportivo Alaves – Real Sociedad San Sebastian 2:0 (0:0)



Góly: 56. Sainz, 90.+6 Aguirregabiria, ČK: 87. Pina - 81. Zaldua

Madrid 19. júna (TASR) – Futbalisti Realu Madrid zvíťazili vo včerajšom zápase 29. kola španielskej La Ligy na domácej pôde nad Valenciou 3:0. Z druhej pozície tak strácajú na lídra FC Barcelona stále dva body.V prvom polčase si oba tímy vypracovali po dve veľké gólové šance. Na domácej strane sa v 12. minúte proti Jasperovi Cillessenovi nepresadil po peknej kombinácii Eden Hazarad a v 29. minúte z uhla ani Dani Carvajal. Hostia vtesnali svoje tutovky medzi šance Realu. V 14. minúte napálil Rodrigo do žrde, o sedem minút neskôr už prekonal brankára Thibauta Courtoisa, no VAR gól neuznal pre ofsajd Maxiho Gómeza. Druhý polčas bol už v réžii favorita, ktorý svojho súpera nepustil už ani k jednej strele. V 61. minúte sa po rýchlej akcii s Hazardom presadil Karim Benzema. O trinásť minút neskôr prišiel na ihrisko Marco Asensio, pre ktorého to bol prvý štart v sezóne po zranení. Nebol na trávniku ani 20 sekúnd a hneď strelil gól, keď trafil z voleja center Ferlanda Mendyho. V 86. minúte pridal Benzema tretí gól a spečatil triumf. Duel neohral Lee Kangin z Valencie, ktorý dostal červenú za faul na Sergia Ramosa. Valencia figuruje na ôsmom mieste tabuľky.Hráči Realu Sociedad San Sebastian stratili dôležité body v boji o miestenku do Ligy majstrov. Vo štvrtkovom dueli prehrali na ihrisku Deportiva Alaves 0:2 a klesli na šieste miesto tabuľky o skóre za Getafe. Na štvrté Atletico Madrid strácajú dva body. Alaves poskočil na 12. priečku.