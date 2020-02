Real Madrid uspel v madridskom derby

Madrid 2. februára (TASR) - Ani mestský rival nezastavil Real Madrid v rozlete v španielskej futbalovej La Lige. Po sobotňajšom zápase 22. kola a víťazstve 1:0 nad Atleticom natiahol víťazné ťaženie na štyri zápasy.



O jediný gól duelu sa postaral v 56. minúte Karim Benzema. Tréner Zinedine Zidane pred druhým polčasom urobil dve zmeny v zostave. Lucas prišiel namiesto Isca a Junior Vinicius namiesto Toniho Kroosa. "Netešilo ma to, čo som videl na trávniku. Nebola to chyba hráčov, ale moja. Musel som niečo zmeniť, urobil som dve striedania, no pokojne som mohol vymeniť aj dvoch úplne iných hráčov," vysvetlil Zidane, ktorého zverenci majú šesťbodový náskok na FC Barcelona, hoci obhajca titulu má k dobru nedeľný domáci súboj s Levante (21.00).



"Začali sme viac otvárať ihrisko, vyššie napádať a celkovo sme hrali lepšie. Po prestávke sme zmenili náš mentálny postoj, zvýšili sme intenzitu. Atletico hralo veľmi dobre v prvom polčase, my v druhom. Tri body sme si zaslúžili," zhodnotil duel francúzsky kouč.



Atletico získalo v predchádzajúcich troch stretnutiach iba jeden bod a kleslo na šiestu priečku. Tréner Diego Simeone napriek tomu s výkonom svojich zverencov na Štadióne Santiaga Bernabeua prejavil spokojnosť. "Hrali sme veľmi dobre v prvom polčase. Mali sme šance na skórovanie, no nedokázali sme našu prevahu pretaviť na otvárací zásah. Real po prestávke skóroval po peknej akcii. My sme naďalej tlačili a pokúšali sme sa vyrovnať. Musíme ďalej pracovať a začať premýšľať nad ďalším zápasom," uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii argentínsky kouč.