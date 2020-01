Real po zaváhaní Barcelony na čele La Ligy, hrdinom Nacho

Madrid 27. januára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid využili zaváhanie Barcelony a dostali sa na čelo tabuľky španielskej La Ligy o tri body pred veľkého rivala. Na pôde Realu Valladolid to však nemali jednoduché. O víťazstve 1:0 rozhodol v 78. minúte po rohu Toniho Kroosa obranca Nacho Fernandez.



Valladolid dlho veľmi dobre bránil a držal favorita na dištanc. "Hoci Valladolid figuruje v dolnej časti tabuľky, doma v tejto sezóne prehral iba raz. Vedeli sme, že to bude pre nás náročný duel. Tri body majú pre nás veľkú cenu," uviedol pre akreditované médiá tréner Realu Zinedine Zidane.



"Sviatočný" strelec Nacho mal z prvého gólu v sezóne obrovskú radosť a po presnej hlavičke z vzdialenejšej žrdi zamieril k lavičke Realu, aby objal Zidana. "Pred rohovým kopom som nemal v úmysle ísť do súperovej šestnástky. Chcel som zostať vzadu. Zidane ma však nabádal, aby som išiel do pokutového územia a pri rohu sa postavil k bližšej žrdi. Vypálilo to perfektne a bol z toho víťazný gól. Mám dôveru trénera a to je pre mňa veľmi dôležité. Všetci stojíme za Zidanom v dobrom i zlom. V tom spočíva tajomstvo našich úspechov, ktoré sme pod jeho vedením dosiahli v uplynulých rokoch," povedal Nacho na adresu francúzskeho kormidelníka, ktorý priviedol Real k trom triumfom v prestížnej Lige majstrov za sebou.