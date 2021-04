Realu Madrid, Chelsea a City hrozí vylúčenie z Ligy majstrov

Nyon 19. apríla (TASR) – Futbalovým klubom FC Chelsea, Real Madrid a Manchester City hrozí vylúčenie z tohtosezónnej Ligy majstrov. Všetky tri sú pritom účastníkmi semifinále, no zároveň sa stali spoluzakladateľmi novej Európskej Superligy (ESL). Podľa šéfa Dánskej futbalovej federácie a člena exekutívy Európskej futbalovej Únie (UEFA) Jespera Möller ich čaká trest.



Už v piatok by mala UEFA rozhodnúť o ďalšom postupe, Möller považuje vylúčenie tria za hotovú vec. „Očakávam, že sa tak stane v piatok, potom sa uvidí, ako dokončíme Ligu majstrov," citoval Möller web CBS Sport. Štvrtým účastníkom semifinále je Paríž St. Germain, ktorý sa nepodieľal na vzniku ESL.



V pondelok oznámilo dvanásť popredných klubov vznik novej Superligy, ktorá má konkurovať súťažiam UEFA. Zakladajúcimi členmi sú AC Miláno, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Miláno, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid a Tottenham Hotspur. Ich iniciatíva však vyvolala veľkú nevôľu, prezident UEFA Aleksander Čeferin pohrozil sankciami aj hráčom, ktorí by v tejto súťaži nastúpili, tým by hrozil napríklad zákaz štartu za národné mužstvá.