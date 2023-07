Rebič prestúpil z AC Miláno do Besiktasu, podpísal dvojročnú zmluvu

Istanbul 31. júla (TASR) - Chorvátsky futbalista Ante Rebič prestúpil z AC Miláno do tureckého Besiktasu. Dvadsaťdeväťročný útočník podpísal s klubom z Istanbulu dvojročný kontrakt.



Besiktas oznámil príchod 42-násobného chorvátskeho reprezentanta oficiálne v pondelok na svojom webe. "Som rád, že som tu, je to skvelý pocit. Besiktas je veľký klub, neviem sa dočkať, keď začneme s prácou," uviedla nová akvizícia v rozhovore pre klubový Instagram.



Rebič prišiel do Milána v roku 2020. Po dvoch ročníkoch, v ktorých strelil v oboch po 11 gólov v Serie A, stratil v ďalších dvoch sezónach formu a spolu zaznamenal v lige iba päť presných zásahov. Tréner "rossoneri" Stefano Pioli dal už skôr najavo, že s Chorvátom v ročníku 2023/2024 nepočíta. Podľa portálu Football Italia zinkasuje Miláno za Rebiča približne 2 milióny eur.