Recber Rüstü je v kritickom stave s ochorením COVID-19

Istanbul 31. marca (TASR) – Bývalý turecký futbalový reprezentant Recber Rüstü je v kritickom stave po tom, čo mal pozitívny test na nový koronavírus. Dnes o tom informoval miestny denník Milliyet.



Štyridsaťšesťročného Rüstüa hospitalizovali v sobotu po tom, ako sa uňho rýchlo prejavili príznaky ochorenia. "Rada by som priniesla pozitívnejšie správy, ale pravda je, a mrzí ma to, že môj manžel leží v nemocnici s diagnózou COVID-19. Sme šokovaní nástupom symptómov, dovtedy bolo všetko v poriadku. Toto sú kľúčové a náročné okamihy. Ja a dcéra sme mali negatívne výsledky a nemôžeme ho navštevovať. Nemôžeme ho vidieť a to je najťažšie," uviedla vtedy Rüstüho manželka Isil na instagrame.



Niekdajší brankár odchytal väčšinu kariéry za Fenerbahce Istanbul, pôsobil aj v FC Barcelona či Besiktasi Istanbul. V najcennejšom drese si pripísal 120 štartov, na majstrovstvách sveta 2002 vybojoval s Tureckom bronz a rovnakú medailu získal aj na EURO 2008. Informovala agentúra TASS.



V jeho rodnej krajine evidovali dnes popoludní vyše 10 000 prípadov ochorenia COVID-19 a 168 obetí. Celosvetovo je v 201 krajinách/územiach potvrdených už vyše 803-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 39 000 osôb.