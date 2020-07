Recept na AC Miláno nenašlo ani Sassuolo

Miláno 22. júla (TASR) – Futbalisti AC Miláno potvrdili, že majú v talianskej Serie A dobrú formu. Včera zvíťazili v Sassuole 2:1, keď všetky góly padli v úvodnej štyridsaťpäťminútovke. Z deviatich duelov po reštarte majú na svojom konte sedem víťazstiev a dve remízy. V tabuľke sa vyšplhali už na piatu priečku zaručujúcu účasť v Európskej lige.



V drese domácich sa v základnej zostave predstavil aj Lukáš Haraslín. Slovenský krídelník odohral prvý polčas. Po prestávke striedal rovnako ako dvaja jeho spoluhráči, keďže v nadstavenom čase dostal druhú žltú kartu defenzívny záložník Mehdi Bourabia a tréner Roberto De Zerbi zmenil rozostavenie.



O oba góly červeno-čiernych sa postaral veterán Zlatan Ibrahimovič. „Vyhrali sme náročný duel proti tímu, ktorý hrá dobrý futbal. Darí sa nám mimoriadne, no sezóna nie je ešte na konci. Stále sa snažíme o náš cieľ, chceme dosiahnuť na piatu priečku," povedal Švéd po zápase pre Sky Sport Italia. Tridsaťosemročný kanonier sa až od reportéra dozvedel, že tréner Pioli predĺžil s mužstvom zmluvu do júna 2022.



„Každý deň sa človek dozvie niečo nové. Ja pracujem, v tíme je pohoda, všetci sú šťastní. Mám pred sebou tri zápasy za desať dní, to je jediné, čo viem," vyhlásil Ibrahimovič s klasickým nadhľadom.



Milánčania sa snažili získať na lavičku Nemca Ralfa Rangnicka, no napokon ich naďalej bude viesť 54-ročný Talian.



„Je pochopiteľné, že sú vo mne emócie, pretože zostať tu je to, čo som chcel. Teraz ma klub informoval, že mi verí. Môžem pokračovať v mojej práci, ktorú som tu začal iba nedávno a o ktorej verím, že privedie tím v budúcnosti k dobrým výsledkom. Lenže teraz nie je vhodná doba premýšľať o tom, čo bude, najbližšie tri stretnutia budú kľúčové," povedal Pioli v rozhovore pre klubovú stránku.



AC Miláno čaká do konca ročníka duel s Atalantou Bergamo, na pôde Sampdorie Janov a doma s Cagliari.