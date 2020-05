Reštart rumunskej ligy naplánovali na 13. júna

Bukurešť 28. mája (TASR) – Rumunská futbalová liga by po pauze zavinenej pandémiou koronavírusu mala opäť odštartovať 13. júna. Sezónu musia na základe odporúčania Európskej futbalovej únie dokončiť do 20. júla. Na čele tabuľky je CFR Kluž s náskokom štyroch bodov pred FCSB a Universitateou Craiova.



"Reštart futbalovej ligy je pozitívna správa pre celé Rumunsko. Ľudia aj ekonomika v čase pandémie trpia. Bukurešť mala byť v lete dejiskom štyroch zápasoch EURO 2020, no šampionát preložili o rok a rovnaký osud postihol aj olympiádu v Tokiu, na ktorej mal štartovať rumunský futbalový tím," citovala agentúra AP viceprezidenta ligovej súťaže Roberta Pongracza.