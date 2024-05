Reus po tejto sezóne ukončí dlhoročné pôsobenie v Borussii Dortmund

Dortmund 3. mája (TASR) - Nemecký futbalista Marco Reus ukončí po prebiehajúcej sezóne svoje dlhoročné pôsobenie v Borussii Dortmund. So semifinalistom Ligy majstrov dospeli k vzájomnej dohode, že kontrakt nepredĺžia. Spolu s účinkovaním v klubovej akadémii strávil Reus vo svojom rodisku viac ako 21 rokov, pripomenula agentúra DPA.



"Som nesmierne vďačný a hrdý na toto výnimočné obdobie v mojom klube. V Borussii som strávil viac ako polovicu svojho života a užil som si každý jeden deň, hoci prišli aj ťažšie momenty. Už teraz viem, že sa mi na konci sezóny bude ťažko lúčiť. Som však rád, že už teraz je jasno a môžeme sa plne sústrediť na zostávajúce dôležité zápasy, ktoré nás ešte čakajú," uviedol 34-ročný ofenzívny stredopoliar.



V Dortmunde pôsobil v mládežníckych kategóriách v rokoch 1996 až 2006 a ku "žlto-čiernym" sa vrátil z Borussie Mönchengladbach v roku 2012. S klubom sa potom dostal v roku 2013 až do finále Ligy majstrov, v ktorom jeho tím prehral v Londýne s mníchovským Bayernom. Dvakrát sa tešil aj z triumfu v Nemeckom pohári (2017, 2021) i Nemeckom superpohári (2013, 2019). Kapitánsku pásku nosil v Dortmunde v rokoch 2018 až 2023. V tejto sezóne je Borussia v semifinále LM, v prvom dueli zdolala doma Paríž St. Germain 1:0.



Generálny riaditeľ klubu Hans-Joachim Watzke k jeho odchodu povedal: "Marcovi prajeme všetko najlepšie do budúcnosti. Veľmi dúfame, že sa po hráčskej kariére ešte vráti do Dortmundu, pretože je dosť vzrušujúcich výziev, ktoré ho tu čakajú."