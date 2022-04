Futbalista Reyna má po sezóne, Dortmundu bude chýbať aj Hummels

Dortmund 9. apríla (TASR) - Americký futbalista Giovanni Reyna z Borussie Dortmund má po sezóne. Už v druhej minúte piatkového súboja Bundesligy na pôde VfB Stuttgart utrpel zranenie zadného stehenného svalu a BVB v nedeľu informoval, že výsledky lekárskych testov mu určili dlhú absenciu.



Devätnásťročný ofenzívny stredopoliar je synom bývalého kapitána americkej reprezentácie Claudia Reynu. V tejto sezóne najvyššej nemeckej súťaže odohral iba desať stretnutí, v ktorých strelil dva góly. Na maródke strávil drvivú väčšinu času od septembra až do februára, s výnimkou epizódnych vstupov do zápasov. Prvý celý duel od leta odohral až 20. marca na pôde 1. FC Kolín (1:1).



Zlou správou pre Borussiu je aj zdravotný stav obrancu Matsa Hummelsa, ktorý bude musieť vynechať niekoľko týždňov. Aj on sa zranil v zápase so Stuttgartom. BVB je v tabuľke na druhom mieste, na vedúceho obhajcu Bayern Mníchov stráca 9 bodov. Informovala agentúra DPA.