Riaditeľ Lazia kritizuje vládu i rivalov, chce skorý reštart ligy

Rím 28. apríla (TASR) - Športový riaditeľ Lazia Rím Igli Tare skritizoval taliansku vládu za nejasný postoj k pokračovaniu futbalovej Serie A. Sezónu prerušili v marci pre šíriaci sa koronavírus, doteraz však nie jasné, kedy by mohli hráči opäť vybehnúť na súťažné trávniky.



Laziu sa situácia nepáči o to viac, že zažíva skvelý ročník. Pred prerušením figurovalo v ligovej tabuľke na druhom mieste o bod za Juventusom Turín. "Rešpektujeme rozhodnutia vlády, ale očakávali sme reštart 4. mája. Všetky podujatia sú zmrazené už dva mesiace a to je veľmi dlhá doba. Neviem, o čo ide ministrovi športu Vincenzovi Spadaforovi, ale futbal to asi nie je. Jeho drastické opatrenia nám škodia, kvôli nemu nemôžeme hrať," neskrýval Tare frustráciu v rozhovore pre rádio Lazio Style.



Kritické slová sa ušli aj iným, vo svojej výpovedi sa "obul" aj do súperov. Nepáči sa mu nedostatok iniciatívy a tlaku na vládu, aby umožnila pokračovanie ligy: "V Nemecku prezident zväzu aj šéfovia klubov otvorene žiadajú politikov o povolenie. Zaujímalo by ma, prečo v Juventuse Turín či Interi Miláno mlčia."



V Taliansku evidovali v utorok ráno takmer 200-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a 26.977 úmrtí, situácia sa však pomaly upokojuje a tamojšia vláda povolila športovcom od 4. mája tréningy. Informovala o tom agentúra SID.