Ribery začal po polročnej maródke individuálne trénovať

Rím 21. mája (TASR) - Bývalý francúzsky futbalový reprezentant Franck Ribery sa takmer šesť mesiacov po operácii členka vrátil do tréningového procesu. Tridsaťsedemročný krídelník talianskeho klubu ACF Fiorentina si podľa informácie agentúry AFP plnil individuálne tréningové cvičenia pod dohľadom kondičného trénera.



Ribery prišiel do Fiorentiny vlani v lete, predtým strávil 12 rokov v Bayerne Mníchov. Za toskánsky tím však stihol odohrať len jedenásť zápasov, v ktorých sa dvakrát zapísal do streleckej listiny. Osudný bol pre neho duel proti Lecce (30. novembra), keď si zranil pravý členok a musel absolvovať operáciu.