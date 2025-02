Rigo predĺžil zmluvu s Baníkom Ostrava do roku 2028

Ostrava 13. februára (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Tomáš Rigo predĺžil zmluvu s českým klubom Baník Ostrava do konca kalendárneho roku 2028. Informovala o tom oficiálna webstránka ostravského klubu.



Rigo má za sebou jedenapolročné pôsobenie v Baníku. Počas toho obdobia sa dostal aj do slovenskej reprezentácie a štartoval aj na ME v Nemecku. "Za ten čas, čo je v Baníku, sa vyprofiloval na nadštandardného futbalistu a na svoj mladý vek patrí k lídrom mužstva. Máme radosť z toho, že napĺňa očakávania, s ktorými sme išli do jeho príchodu v lete 2023. Verím, že Tomáš má to najlepšie ešte len pred sebou," povedal šéf športového úseku FC Baník Ostrava Luděk Mikloško.