Rigo rozhodol o postupe Ostravy do semifinále Českého pohára

štvrťfinále Českého pohára:



FK Jablonec - FC Baník Ostrava 0:1 (0:0)



Gól: 64. RIGO



/D. Hollý a S. Nebyla nastúpili v 76. min - D. Holec a T. Rigo odohrali celý zápas, E. Prekop nastúpil v 46. min, M. Rusnák sedel na lavičke náhradníkov/







AC Sparta Praha - FK Teplice 3:2 pp (1:1)



Góly: 4. Sörensen, 76. Kuchta, 117. HARASLÍN - 40. Takács, 89. Trubač (z 11 m)



/J. Surovčík odohral celý zápas, L. Haraslín nastúpil v 95. min - R. Ludha odohral celý zápas, D. Danihel hral do 46. min/



Praha 9. apríla (TASR) - Slovenský futbalista Tomáš Rigo sa zaslúžil o postup Baníka Ostrava do semifinále Českého pohára. V stredajšom štvrťfinálovom zápase rozhodol o víťazstve svojho tímu nad Jabloncom 1:0, keď sa po hodine hry blysol z priameho kopu. V súboji o finále si jeho tím zmeria sily s Olomoucom, ktorý v utorok prekvapivo vyradil lídra ligovej súťaže Slaviu Praha (1:0).Aj duel Sparty Praha s Teplicami rozhodol Slovák. Sparťania doma dvakrát viedli, no ich súperovi sa zakaždým podarilo vyrovnať. Stretnutie napokon vyústilo do predĺženia, v ktorého závere zariadil triumf domácich striedajúci Lukáš Haraslín. Rovnako ako jeho krajan sa presadil z priameho kopu. V ďalšej fáze sa Sparta stretne s víťazom štvrtkového zápasu medzi pražskými Bohemians a Viktoriou Plzeň.