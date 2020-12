Robbenov návrat zatiaľ nevychádza podľa predstáv

Mníchov 17. decembra (TASR) - Futbalový návrat bývalého holandského reprezentanta Arjena Robbena v FC Groningen neprebieha podľa predstáv. Krídelník, ktorý sa po rozlúčke vrátil v lete 2020 späť na trávniky, odohral v drese prvoligistu iba 44 minút.



Už týždne trápi 36-ročného hráča zranenie slabín a ďalšie zdravotné problémy. "Dúfam, že sa vrátim na trávnik. Urobím pre to všetko. Rehabilitujem a posledné kroky sú vždy tie najťažšie," cituje slová Robbena internetový portál sport1.de.



"Priznávam, že v posledných týždňoch mi chýbala energia. Hlavou mi prebehli myšlienky na koniec. No niekde vo mne je stále športovec. Maličký hlas v hlave mi stále bráni skončiť," priznal. Holanďan tiež priznal, že rok v Groningene je bonusom: "Moja kariéra sa skončila. Ak by to v roku 2021 vyšlo, bolo by to skvelé. Nie som najmladší a mám za sebou zranenia. To nie je práve výhoda, ale chcel som to urobiť pre klub."



Robben hral v rokoch 2009 až 2019 v Bayerne Mníchov a po tom, čo tu nepredĺžil zmluvu, ukončil kariéru. V júni 2020 sa dohodol na ročnom pôsobení u svojho prvého zamestnávateľa v kariére profesionála.