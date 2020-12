Rodák je s rokom 2020 spokojný

Bratislava 27. decembra (TASR) – S rokom 2020 je slovenský futbalový reprezentant a brankár anglického Fulhamu Marek Rodák spokojný. Národnému tímu pomohol k postupu na budúcoročné EURO, s Fulhamom sa prebojoval medzi anglickú elitu a vyhral aj anketu fanúšikov o naj reprezentanta jesene 2020. V rozhovore pre web SFZ okrem iného prezradil, aké má prianie do nového kalendárneho roku.



„Som rád, že sa fanúšikom páčili moje výkony počas jesene. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí za mňa hlasovali. To, že som anketu vyhral, je naozaj veľké prekvapenie, keďže až za mnou skončili dlhoročné opory národného tímu či už Marek Hamšík, Juraj Kucka alebo Peter Pekarík. Chlapci odviedli pre reprezentáciu veľké množstvo práce a ľuďom ponúkli veľa krásnych zážitkov a spomienok. Ľudia však hodnotili výkony uplynulej jesene, ktorá bola napokon pre nás úspešná. Aj ja som podal v zápasoch, v ktorých som nastúpil, dobré výkony, predviedol som aj ťažké zákroky. Je to pre mňa česť, že som predbehol takýchto hráčov. Fanúšikom ďakujem za dôveru. Ale hlavný cieľ, ktorým bol postup na EURO, sme dosiahli všetci spoločným úsilím," povedal 24-ročný Rodák.



Pri bilancii pandémiou koronavírusu poznačenom roku prevážili u košického rodáka pozitíva. A to i napriek tomu, že po príchode Francúza Alphonsa Areolu prišiel o miesto v základnej zostave.



„S rokom 2020 som spokojný. Darilo sa nám s reprezentáciou, s ktorou sme sa dostali na EURO. Darilo sa mi s Fulhamom, s ktorým sme sa prebojovali do Premier League. To sú krásne spomienky. A čo bolo ťažké? Asi to, že teraz nechytávam. Taký je život futbalistu. Nezostáva mi nič iné ako makať na tréningoch, zabojovať o miesto a uvidí sa," obzrel sa za končiacim sa rokom brankár chalupárov, ktorý má v Premier League zatiaľ na konte jeden štart. A do budúceho si zaželal: „Väčšinou želám sebe a aj všetkým naokolo zdravíčko. Je to asi tá najdôležitejšia vec v tejto dobe."