Rodák predĺžil zmluvu s Fulhamom do leta 2024

Londýn 26. mája (TASR) – Brankár slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Rodák predĺžil kontrakt v FC Fulham do leta 2024 s opciou na ďalší rok. V klube pôsobí od juniorských čias a hosťoval vo viacerých ďalších anglických tímoch na čele s Rotherhamom United.



Dvadsaťtriročný Rodák odchytal v tejto sezóne The Championship 24 zápasov, inkasoval 23 gólov a desaťkrát si udržal čisté konto. "Zisk takejto zmluvy vnímam ako veľkú prestíž a nesmierne si cením dôveru, ktorú do mňa klub vkladá. Anglicko je kolíska futbalu a hrať na ich trávnikoch je vždy zážitok, ktorý ma ženie dopredu," povedal košický odchovanec.



Informáciu o podpise zmluvy potvrdil v tlačovej správe aj Rodákov agent Karol Csontó zo spoločnosti Stars&Friends.



"Aj keď futbalové ihriská zívajú prázdnotou po celom svete, v Stars&Friends nezaháľame ani v tomto zložitom období, aby sme našim hráčom zabezpečili skvelú futbalovú budúcnosť. Rokovania s klubom preto chvíľu trvali a neboli ľahké, ale 'Rody' má našliapnuté stať sa veľkou hviezdou medzi brankármi, čo potvrdzuje aj finálny kontrakt. Verím, že Fulhamu vychytá návrat do Premiere League a jeho postavenie sa tým ešte zlepší."



"Chalupári" figurujú po 37 kolách ročníka, ktorý prerušila pandémia koronavírusu, na tretej priečke. Tá zaručuje účasť v play off o postup do Premier League. Na prvých dvoch miestach, odkiaľ sa medzi elitu ide priamo, sú Leeds United a West Browmich Albion s náskokom siedmich, resp. šiestich bodov pred Fulhamom.