Rodákov Fulham prehral vo 4. kole Pohára FA s Burnley 0:3

Londýn 24. januára (TASR) - Futbalisti Fulhamu v bránke so slovenským reprezentantom Marekom Rodákom nepostúpili do osemfinále Pohára FA. V nedeľnom stretnutí 4. kola prehrali na svojom ihrisku s Burnley 0:3. Rodáka dvakrát prekonal Jay Rodriguez, ktorý svoj druhý zásah dosiahol z jedenástky. Konečný výsledok stanovil Kevin Long.



Do ďalšej fázy postúpili bez problémov hráči londýnskej Chelsea, ktorí zdolali druholigový Luton Town 3:1. Leicester City prehrával po prvom polčase s Brentfordom 0:1, ale v druhom dejstve otočil a triumfoval 3:1.