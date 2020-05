Rodgers popísal boj s koronavírusom ako výstup na Kilimandžáro

Leicester 29. mája (TASR) – Tréner futbalistov Leicesteru Brendan Rodgers sa podelil s verejnosťou o svoje pocity, keď sa v marci musel vyrovnať s novým koronavírusom. Štyridsaťsedemročného kouča postihlo ochorenie rovnako ako aj jeho manželku.



"Obaja sme sa nakazili tesne po tom, ako prerušili sezónu v Premier League. O týždeň neskôr to bol pre mňa skutočne boj," prezradil Rodgers v rozhovore pre BBC. "Nemal som žiadnu silu a sotva som mohol chodiť. Pripomínalo mi to výstup na Kilimandžáro. Čím idete vyššie, tým horšie sa vám dýcha."



Rodgersov Leicester je v tabuľke anglickej najvyššej súťaže na 3. mieste. Liga by sa podľa čerstvého rozhodnutia mohla opäť rozbehnúť 17. júna. Správu priniesla agentúra SID.