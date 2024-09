Rodri by sa údajne mohol stať posilou Realu Madrid

Madrid 4. septembra (TASR) - Španielsky futbalista Rodrigo Hernandez Cascante známy ako Rodri, by sa mohol stať posilou Realu Madrid. Informoval o tom španielsky denník AS na sociálnej sieti X. Podľa zdroja zvažuje kráľovský veľkoklub podpísať 28-ročného stredopoliara v roku 2025.



Rodri získal na ME 2024 cenu pre najlepšieho hráča, so Španielskom sa tešil z titulu. Jeho zmluva s Manchestrom City platí do leta 2027. Podľa informácií na portáli Transfermarkt je jeho trhová hodnota 130 miliónov eur.



V uplynulej sezóne odohral na klubovej úrovni 50 zápasov, strelil deväť gólov a pridal 14 asistencií.