Turín 19. augusta (TASR) - Švajčiarsky futbalový reprezentant Ricardo Rodriguez prestúpil z AC Miláno do FC Turín. Dvadsaťsedemročný ľavý obranca podpísal v novom pôsobisku štvorročný kontrakt.



Rodriguez prišiel do AC Milána v roku 2017 za 15 miliónov eur z bundesligového Wolfsburgu, v ktorom pôsobil od roku 2012 a vyhral s ním Pohár DFB. V Miláne podpísal zmluvu na štyri roky, odohral 74 zápasov (1 gól) a v januári tohto roku putoval na hosťovanie do PSV Eindhoven. Tam stihol odohrať šesť duelov. Informovala agentúra DPA.