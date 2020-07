Rokovania o predaji Newcastleu United sa skončili neúspešne

Londýn 28. júla (TASR) - Saudskoarabský Verejný investičný fond (PIF) odstúpil od zámeru prevziať anglický futbalový klub Newcastle United, kde pôsobí aj slovenský brankár Martin Dúbravka. Rokovania o predaji sprevádzali komplikácie pre podozrenia z porušovania ľudských práv v Saudskej Arábii.



Predseda PIF je korunný princ Mohammed bin Salman, ktorého spájajú so saudskoarabskou vládou. Vedenie Premier League štyri mesiace zvažovalo, či odobrí ponuku PIF na odkúpenie 80 percent akcií klubu v hodnote 300 miliónov libier. Bratia David a Simon Reubenovci a obchodníčka Amanda Staveleyová chceli odkúpiť po 10 percent od súčasného majiteľa Mikea Ashleyho.



"Rozhodli sme sa ukončiť našu snahu o prevzatie Newcastleu United. Mrzí nás to, lebo sme verili, že môžeme vrátiť klub na pozície, kam patrí vzhľadom na históriu, tradície a fanúšikov," uviedlo konzorcium v stanovisku, citovala z neho agentúra AP. Vedenie súťaže nenaznačilo, kedy by mohlo dospieť k rozhodnutiu. "Ako to býva pri ponukách s neurčitým horizontom, čas sa stal nepriateľom dohody, najmä v tomto neľahkom období pandémie ochorenia COVID-19," dodal konzorcium.