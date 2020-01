Roman Procházka je podľa poľských médií jednou nohou v Zabrze

Zabrze 27. januára (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Roman Procházka prestúpi z Viktorie Plzeň do poľského Górniku Zabrze. Informoval o tom portál onet.pl.



Aktuálne dvanásty tím poľskej ligy pritom len nedávno angažoval ďalšieho Slováka Erika Jirku. Aj on má rovnako ako Procházka minulosť spojenú so Spartakom Trnava. "Čakáme na cennú posilu," povedal pred týždňom Artur Platek, výkonný riaditeľ klubu. Okrem Procházku sa Górnik zaujímal aj o Slovinca Denisa Popoviča, no vybral si vraj Slováka.



Procházka je hráčom Plzne od leta 2018. V jej farbách hral v Lige majstrov proti Realu Madrid alebo AS Rím. Futbalista, ktorý sa objavil trikrát v slovenskej reprezentácii, je podľa poľského portálu v procese vypovedania zmluvy s Plzňou a kontrakt s Górnikom podpíše čoskoro.