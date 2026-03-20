Ronalda vyradilo zranenie z prípravných zápasov v USA a Mexiku
Lisabon 20. marca (TASR) - Zranenie zadného stehenného svalu vyradilo portugalského futbalistu Cristiana Ronalda z prípravných zápasov v USA a Mexiku pred tohtoročnými MS. Majstri Európy z roku 2016 už majú účasť na šampionáte istú.
Štyridsaťjedenročný Ronaldo nehral od 28. februára, keď musel pre zranenie predčasne opustiť ihrisko v zápase saudskej Pro League, v ktorom jeho Al-Nassr zdolal Al-Fayhu 3:1. Reprezentačný tréner Roberto Martinez nezaradil podľa očakávania päťnásobného držiteľa Zlatej lopty do nominácie, ktorú oznámil v piatok. Zároveň však ubezpečil, že kanonierova účasť na podujatí nie je ohrozená.
„Na majstrovstvách sveta budú na poste stredného útočníka Cristiano Ronaldo a Goncalo Ramos. Hľadáme tretieho útočníka s odlišným profilom,“ citovala agentúra AFP kouča Martineza. Portugalsko nastúpi 28. marca v Mexico City proti Mexiku a následne 1. apríla v Atlante proti USA. „Toto je posledná príležitosť experimentovať, pretože ide o posledný tréningový zraz pred oznámením nominácie na majstrovstvá sveta,“ dodal Martinez. Na majstrovstvách sveta, ktoré budú od 11. júna do 19. júla hostiť USA, Mexiko a Kanada, bolo Portugalsko vyžrebované do K-skupiny spolu s Kolumbiou, Uzbekistanom a víťazom interkontinentálnej baráže (Nová Kaledónia, Jamajka, Konžská demokratická republika).
