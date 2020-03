Ronaldinha opäť zatkli a obvinili v súvislosti s falšoným pasom

Asunción 7. marca (TASR) - Bývalého brazílskeho futbalistu Ronaldinha opäť zatkla paraguajská polícia. Prvýkrát ho zadržali po tom, ako v stredu priletel do krajiny na falošný pas. Tridsaťdeväťročný Ronaldinho má pritom zákaz opustiť Brazíliu.



Podľa agentúry DPA ho aj s bratom Robertom opäť zatkli v piatok v ich hoteli, predtým ako sa mali vrátiť domov do Sao Paula. Prokurátor už údajne voči nim vzniesol obvinenie. Súčasne začali vyšetrovať aj ďalších ľudí z falšovania dokumentov vrátane členov imigračného úradu.



Ronaldinho s bratom prišli do Paraguaja na pozvanie majiteľa jedného z miestnych kasín. V ich pasoch síce boli správne fotky, mená, dátumy narodení aj ďalšie údaje, ale mali v nich uvedenú falošnú paraguajskú štátnu príslušnosť. Obaja majú zákaz opustiť Brazíliu po tom, ako odmietli zaplatiť pokutu 2,3 milióna dolárov za rybačku bez povolenia, navyše s použitím zakázaných pascí.