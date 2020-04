Ronaldinho napriek zadržaniu nepociťuje trpkosť voči Paraguaju

Asuncion 27. apríla (TASR) - Bývalý brazílsky futbalista Ronaldinho absolvoval svoj prvý verejný rozhovor od svojho zadržania v Paraguaji za používanie falošných dokladov. Deklaroval, že maximálne spolupracuje s justičnými orgánmi a že voči Paraguaju nepociťuje žiadnu trpkosť za vzniknutú situáciu.



Bývalý hráč FC Barcelona či AC Miláno si odsedel 32 dní vo vyšetrovacej väzbe, no súčasnosť trávi v "domácom" väzení v izolovanom hotelovom zariadení. "Mimoriadne nás prekvapila informácia, že doklady, ktoré používame, sú nelegálne," povedal v rozhovore pre televíziu ABC Color Ronaldinho, ktorého zatkli rovnako ako jeho brata Roberta Assisa. "Od tej chvíle sme všetko vysvetlili a splnili všetko, čo od nás požadovali," dodal.



Ronaldinho napriek nepríjemnému zážitku odmieta, že by sa jeho vnímanie Paraguaja zhoršilo. "Od prvých dní až doteraz som zo strany Paraguajčanov pociťoval vrelosť, náklonnosť a rešpekt. Som za to veľmi vďačný," povedal majster sveta z roku 2002.



Bývalý brazílsky reprezentant využil na vstup do krajiny falošný paraguajský pas. Podľa právnikov ho víťaz ankety Zlatá lopta z roku 2005 dostal od miestneho sponzora ako dar. Pre iné problémy so zákonom mu už v jeho rodnej krajine v roku 2019 zadržali brazílsky aj španielsky pas.