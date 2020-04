Ronaldinhov stres z väzby už opadol, v hoteli mu dali loptu

Asunción 16. apríla (TASR) – Futbalový majster sveta z roku 2002 Ronaldinho zostáva aj naďalej pod dohľadom paraguajskej polície, no už druhý týždeň netrávi za múrmi vyšetrovacej väzby, ale v hoteli. Za noc v luxusnom ubytovacom zariadení v Asuncióne platí 350 dolárov.



Bývalý hráč Barcelony a jeho brat Roberto Assis čelia obvineniu z nedovoleného vstupu do krajiny na falošný pas a spolupráce zo zločineckou organizáciou. Hrozí im trest odňatia slobody až na päť rokov.



Ronaldinho a jeho brat sú v hoteli izolovaní a nemôžu ho opustiť, no k dispozícii majú dvor a sálu, kde môžu hrať futbal. Dvojica predtým strávila vo väzbe 32 dní.



"Priniesli sme mu loptu. Vyčlenili sme pre neho miestnosť 30x15 metrov, kde môže trénovať svoje žonglérske schopnosti," prezradil hotelový manažér Emilio Yegros. "Keď sem prišiel, bol viditeľne v strese. Odvtedy sa jeho tvár zmenila. Vyzerá byť v dobrom rozpoložení, neustále sa usmieva, tak ako jeho brat," dodal.



Ronaldinho má povolené návštevy, no rodina za ním z Brazílie prísť nemôže, pre pandémiu koronavírusu Paraguaj uzavrel svoje hranice. Bratskej dvojici už trikrát zamietli žiadosť o prepustenie, pre riziko úteku. Sudca Ronaldinhovi dovolil "domácu" väzbu po zaplatení kaucie v hodnote 1,6 milióna dolárov. Informácie pochádzajú zo serveru ESPN.