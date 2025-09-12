< sekcia Šport
Ronaldinhov syn Joao Mendes podpísal zmluvu s Hull City
Mendesov kontrakt v Burnley vypršal pred štyrmi mesiacmi, v tamojšom tíme do 21 rokov odohral v minulom ročníku päť zápasov.
Autor TASR
Hull 12. septembra (TASR) - Brazílsky futbalista Joao Mendes, syn legendárneho Ronaldinha, podpísal ročnú zmluvu s anglickým druholigovým klubom Hull City. Dvadsaťročný krídelník bude po konci zmluvy v Burnley pôsobiť v tíme „tigrov“ do 21 rokov.
Mendesov kontrakt v Burnley vypršal pred štyrmi mesiacmi, v tamojšom tíme do 21 rokov odohral v minulom ročníku päť zápasov. „Som nadšený, že môžem byť tu a hrať. Myslím si, že to bude dobrá sezóna. Je to naozaj dobrý tím a teším sa na budúcnosť. Chcem pomôcť, ako sa len dá – v tíme do 21 rokov, aj v prvom mužstve. Je mi jedno, na akej úrovni, jednoducho milujem futbal a ak dostanem šancu, využijem ju naplno,“ citoval Mendesove slová po podpise zmluvy s Hull City portál MSN.
Odchovanec Cruzeira sa vydal v stopách svojho otca, keď v marci 2023 prestúpil do Barcelony, kde pred odchodom do Anglicka v auguste 2024 pôsobil v mládežníckych tímoch. Ronaldinho, víťaz Zlatej lopty z roku 2005 a majster sveta z roku 2002, získal s Barcelonou dva tituly v La Lige a jeden v Lige majstrov.
