Ronaldo 37.gólom prekonal rekord, pre Agnelliho je najlepší v histórii

Turín 8. augusta (TASR) - Juventus Turín na domácej futbalovej scéne dominuje, keď získal deviaty taliansky titul v sérii, no Liga majstrov je pre neho zakliata. Pred rokom vypadol vo štvrťfinále s Ajaxom Amsterdam, tentokrát nestačil finalista súťaže z roku 2017 v osemfinále na Olympique Lyon. "Zebry" sa vo štvrťfinále nepredstavia premiérovo od sezóny 2015/16, keď ich viedol ešte Massimiliano Allegri.



Turínčanom nepomohli ani ďalšie dva gólové príspevky od Cristiana Ronalda. Jeho zásah v 60. minúte na 2:1 bol exportný, keď zamieril ľavačkou priamo pod brvno a brankár Lyonu Anthony Lopes nedokázal jeho strelu vyraziť. Bol to Ronaldov 130. gól v Lige majstrov. Portugalský reprezentant strelil v tejto sezóne za Juventus vo všetkých súťažiach 37 gólov, čím prekonal 95 rokov starý klubový rekord.



Ronaldo sa stal iba tretím hráčom v histórii Ligy majstrov, ktorý skóroval proti jednému tímu v troch rôznych dresoch. Pred ním sa to podarilo Jorgovi Buttovi a Ruudovi van Nistelrooyovi. Portugalčan zaznamenal celkovo 20 gólov v uplynulých trinástich domácich stretnutiach v LM.



"Cristiano Ronaldo je náš pilier. Je to najlepší hráč v histórii Ligy majstrov. Prežívame veľké sklamanie, pretože sme vypadli so súperom, ktorý papierovo nebol silnejší. Lenže jeden duel nemôže rozhodnúť o hodnotení celej sezóny. S pokojom a chladnokrvnosťou si zanalyzujeme, čo sa stalo a o pár týždňov začneme od podlahy. Pustíme sa do práce s entuziazmom a túžbou opäť víťaziť," vyhlásil podľa oficiálnej stránky Juventusu majiteľ klubu Andrea Agnelli.



Prvá zmena by mohla prísť na lavičke. V talianskych médiách sa už objavila informácia, že Agnelli rokoval s bývalým koučom Tottenhamu Mauriciom Pochettinom. Vlastník turínskeho klubu však v prvom vyjadrení po vypadnutí z Ligy majstrov uznal kvality súčasného trénera. "Maurizio Sarri prešiel od najnižších súťaží až k vrcholu. Výrazne sa zapísal do histórie futbalu. Získali sme deväť titulov v sérii. Triumfovať desaťkrát za sebou bol kedysi sen, dnes je to cieľ. Juventus dáva celú sezónu množstvo gólov a to si zaslúži uznanie, pretože máme skvelých hráčov," pripomenul vlastník Juventusu.