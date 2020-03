Ronaldo apeluje na fanúšikov: Nie je nič dôležitejšie ako ľudský život

Funchal 14. marca (TASR) – Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo vyzval prostredníctvom svojho instagramu fanúšikov, aby sa riadili odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom.



"Nie je nič dôležitejšie ako ľudský život. Súčasná situácia si vyžaduje našu úplnú pozornosť. Prihováram sa k vám ako syn, otec a človek, ktorý je z týchto udalostí znepokojený," uviedol 35-ročný Ronaldo, ktorý je v izolácii na svojom rodnom ostrove Madeira.



Hráč talianskeho Juventusu Turín odletel do Portugalska za svojou mamou, ktorá pred týždňom utrpela mozgovú porážku. V krajine sa rozhodol zostať po tom, ako sa nákaza potvrdila u jeho spoluhráča Danieleho Ruganiho: "Úpenlivo myslím na tých, ktorí s vírusom bojujú vrátane Danieleho. Súcitím s ľuďmi, ktorým táto choroba vzala blízkych a skladám úctu profesionálom, ktorí riskujú svoje vlastné životy, aby zachránili ostatných."