Ronaldo je najlepšie zarábajúci hráč za rok 2025
Autor TASR
New York 17. októbra (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo je podľa rebríčka magazínu Forbes najlepšie zarábajúcim hráčom za rok 2025. Spolu s jeho platom v saudskoarabskom Al-Nassr a aktivitami mimo trávnika by mal ročne zinkasovať približne 280 miliónov amerických dolárov.
Štyridsaťročný Portugalčan iba prednedávnom stal podľa Bloombergu prvým aktívnym hráčom s čistým majetkom presahujúcim hodnotu jednej miliardy amerických dolárov. Ronaldo v lete podpísal nový dvojročný kontrakt s Al-Nassr do konca júna 2027. Okrem hráčskeho kontraktu presahujúceho sumu 200 miliónov amerických dolárov, má navyše zmluvy so spoločnosťami ako Nike alebo Herbalife. Konečná suma nezahŕňa dane a poplatky pre agenta.
Na druhom mieste je reprezentant Argentíny a hráč Interu Miami Lionel Messi s ročným príjmom 130 miliónov amerických dolárov. Na trojcifernú čiastku sa dostal ešte Francúz Karin Benzema, pôsobiaci v saudskoarabskom Al-Ittihad, s príjmom vo výške 104 miliónov amerických dolárov. Naopak, v najlepšej desiatke chýba po dlhšom čase Brazílčan Neymar.
