Futbalista Ronaldo sa ospravedlnil za skrat, fanúšika pozval na zápas

Liverpool 10. apríla (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa ospravedlnil za svoj skrat po sobotňajšom zápase 32. kola Premier League, v ktorom jeho Manchester United prehral na pôde Evertonu 0:1. Po stretnutí pri odchode do kabín v návale hnevu udrel do mobilu jedného z domácich fanúšikov a vyrazil mu ho z ruky.



Video s incidentom sa začalo hneď po zápase šíriť sociálnymi sieťami. Ronaldo ešte večer na Instagrame zverejnil príspevok, v ktorom sa za svoje nevhodné správanie ospravedlnil. "Nikdy nie je jednoduché ovládnuť emócie po takých náročných momentoch, akým čelíme teraz. Napriek tomu by sme mali zostať úctiví, trpezliví a byť príkladom pre mladých, ktorí milujú tento krásny šport. Rád by som sa ospravedlnil za svoj skrat. Ak je to možné, chcel by som pozvať tohto priaznivca na náš zápas na Old Trafforde. Berte to ako gesto fair play a dôkaz, že viem prehrávať," napísal Ronaldo. Celý incident vyšetrí aj vedenie United.



"Červení diabli" po prehre so zostupom ohrozeným Evertonom zostali v neúplnej tabuľke na siedmom mieste. Na prvú štvorku, ktorá bude hrať v Lige majstrov 2022/2023, strácajú momentálne šesť bodov.