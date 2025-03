Ronaldo ukončil kandidatúru za šéfa Brazílskej futbalovej konfederácie

Sao Paulo 12. marca (TASR) - Niekdajší futbalista Ronaldo Nazário ukončil svoju kandidatúru na post prezidenta Brazílskej futbalovej konfederácie (CBF). Dvojnásobnému majstrovi sveta a súčasnému podnikateľovi podľa jeho slov chýbala podpora medzi miestnymi funkcionármi.



Štyridsaťosemročný Ronaldo oznámil v decembri, že bude kandidovať proti Ednaldovi Rodriguesovi, ktorého súčasné vedenie čelí kritike od fanúšikov a bývalých hráčov. Hoci medzi predstaviteľmi športu má stále vysokú podporu.



Hlasovanie sa očakáva do marca 2026, kedy sa Rodriguesovi skončí funkčné obdobie. Ronaldo potreboval podporu aspoň štyroch štátnych federácií, aby mohol kandidovať. Bývalý hráč Interu Miláno a Realu Madrid ju nezískal.



"Federácie sa so mnou odmietli stretnúť s tvrdením, že sú spokojné so súčasným vedením. Nepodarilo sa mi predstaviť môj projekt, podeliť sa o moje nápady a vypočuť si ich názory. Neexistovala žiadna možnosť na dialóg, takže je jasné, že nemám šancu kandidovať. Väčšina štátnych funkcionárov podporuje súčasného prezidenta, je to ich právo a ja to rešpektujem, bez ohľadu na moje presvedčenie," povedal Ronaldo podľa agentúry AP.