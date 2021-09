Ronaldovu nervozitu vystriedalo nadšenie: Nečakal som, že dám dva góly

Manchester 12. septembra (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo absolvoval ideálny vstup do svojej druhej kariérnej etapy v drese Manchestru United. Po zápase síce priznal nervozitu, no v stretnutí proti Newcastlu potvrdil punc svetovej extratriedy, keď k triumfu 4:1 pomohol dvomi gólmi, čím zároveň nasmeroval tím na čelo tabuľky.



Ronaldo si otvoril gólový účet v závere prvého polčasu, keď vyžil chybu brankára Fredericka Woodmana, ktorému vypadla lopta z rúk. Po zmene strán vyrovnal Javier Manquillo, ale potom Luke Shaw vynikajúco vysunul Ronalda a ten bez ťažkostí pridal svoj druhý zásah s prívlastkom víťazný: "Nečakal som, že strelím dva góly. Očakával som skôr jeden, nie dva. Som, samozrejme, rád, že strieľam góly, to nepopieram, ale najdôležitejšie je, že sme ako tím hrali dobre a naplno zabodovali." V závere pridali poistky Bruno Fernandes a Jesse Lingard.



Ronaldo sa vrátil do Manchestru United po 12 rokoch, ktoré strávil v Reale Madrid a Juventuse Turín. Okúsil dve ligy s rôznym štýlom futbalu, no po návrate do Manchestru priznal, že si vždy zachoval príbuznosť s ostrovným futbalom a samotným klubom. "Som hrdý na to, že som dostal možnosť vrátiť sa. Spravím všetko pre to, aby bol so mnou spokojný aj samotný klub a ľudia v ňom. Prišiel som do klubu, keď som mal 18 rokov a už vtedy sa ku mne všetci správali fantasticky. Aj preto som späť. Každý vie, že futbal v Anglicku je iný než v ktorejkoľvek časti sveta. Ak mám byť úprimný, tak je najviac špeciálny," poznamenal 36-ročný útočník.



Počas predošlej éry v anglickom veľkoklube ešte pod vedením Alexa Fergusona trikrát vyhral Premier league a raz Ligu majstrov. Fanúšikovia United veria, že jeho príchodom sa vráti úspešná éra, keďže na titul v domácej súťaži čakajú od roku 2013. Svoje nadšenie z návratu ikonickej sedmičky prejavili aj v kúpe novej verzie Ronaldových dresov. Podľa Daily Mail predali United od 2. septembra, keď potvrdili Ronaldov príchod, dresy v hodnote 187,1 milióna libier, čím Portugalčan stanovil rekord v Premier League. V tomto smere nechal ďaleko za sebou svojho rivala Lionela Messiho. Ten mal síce náskok troch týždňov, ale Paríž SG získal na predaji dresov s Messiho číslom 30 "iba" 103,8 milióna libier.